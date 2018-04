Copa da Confederações: Arena Pernambuco atinge 83,6% das obras concluídas

RECIFE - O balanço divulgado nesta quarta-feira apontou que a construção da Arena Pernambuco atingiu agora em janeiro 83,6% das obras concluídas. Com previsão de inauguração no dia 14 de abril, conforme prometido pelo governo local, o estádio no Recife é um dos seis que receberão jogos da Copa da Confederações em junho, uma das 12 que serão palco da Copa 2014.

Por conta do atraso nas obras, a Arena Pernambuco correu o risco de ser excluída do programa da Copa das Confederações. Mas, diante da evolução mostrada na construção do estádio nos últimos meses e dos compromissos feitos pelo governo local, a Fifa acabou confirmando Recife como uma das sedes no final do ano.

A Odebrecht, construtora responsável pela construção do estádio, informa que o trabalho de instalação da cobertura já foi iniciado. Além disso, os camarotes atingiram 64% das obras concluídas. Assim, a Arena Pernambuco evolui num ritmo considerado bom para que possa ser entregue no prazo estipulado de abril.

Com investimento de R$ 500,2 milhões, a Arena Pernambuco terá capacidade para 46 mil pessoas. Além de receber três jogos na Copa das Confederações, o estádio será uma das 12 sedes brasileiras na Copa do Mundo de 2014, quando será palco de cinco partidas - são quatro da primeira fase e uma das oitavas de final.