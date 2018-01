Copa da Escócia termina em conflito Cinco policiais e um civil ficaram feridos durante um confronto entre católicos e protestantes hoje, em Belfast, após o fim do campeonato escocês, que consagrou a equipe do Glasgow Rangers campeã, ao vencer o Celtic por 3 a 2. Os torcedores do Rangers são protestantes, e saíram às ruas para festejar o título. Os católicos, que se identificam com o Celtic, se sentiram ofendidos e deram início aos confrontos. Os conflitos aconteceram nos bairros de Ardoyne, Crumlin Road, Whitewell e Duncaim Gardens. Foram lançados coquetéis molotov, enquanto a polícia tentava reprimir os brigões com balas de borracha.