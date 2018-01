Copa da Inglaterra: Arsenal é campeão Diante de 73.963 torcedores, o Arsenal conquistou, pela oitava vez, a Copa da Inglaterra, ao derrotar, neste sábado, por 2 a 0, o Chelsea. A equipe do brasileiro Edu só é superada pelo Mnachester, que soma dez conquistas. Os gols foram marcados no segundo tempo. Parlour, aos 35, e Ljungberg, aos 40 minutos. O Arsenal busca, nesta quarta-feira, também o título inglês, campeonato que lidera com cinco pontos de vantagem sobre o Manchester United, a duas rodadas do fim da temporada.