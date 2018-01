Copa da Inglaterra: Liverpool na final O Liverpool está na final da Copa da Inglaterra, ao derrotar, nesta terça-feira, em seu estádio, o Sheffield, da segunda divisão inglesa, por 2 a 0, com gols de Diouf, aos 9 minutos do primeiro tempo, e Michael Owen, aos 2 minutos do segundo tempo da prorrogação. No primeiro jogo, o Sheffield vencera por 2 a 1. O Liverpool aguarda o vencedor entre Manchester United e Blackburn Rovers, que se enfrentam nesta quarta-feira. Estas equipes empataram, por 1 a 1, no primeiro duelo. A final da Copa da Inglaterra será dia 2 de março, em Cardiff, no País de Gales.