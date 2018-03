Copa da Inglaterra terá United x Tottenham e Chelsea x Southampton nas semifinais

Logo depois de o Chelsea derrotar o Leicester por 2 a 1, fora de casa, em partida decidida apenas na prorrogação, um sorteio determinou os dois confrontos das semifinais da Copa da Inglaterra, marcadas para acontecer nos dias 21 e 22 de abril, no estádio de Wembley, em Londres.

+ Messi marca, Barcelona ignora desfalques e vence Athletic Bilbao com facilidade

+ Daniel Alves marca de cabeça e Paris Saint-Germain vence o Nice de virada

E o sorteio definiu que o clássico Manchester United x Tottenham e o duelo Chelsea x Southampton como os embates que valerão duas vagas na decisão desta edição da mais antiga competição da história do futebol mundial.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste domingo, além da partida envolvendo o Chelsea, o Southampton também obteve classificação às semifinais ao superar o Wigan por 2 a 0, também como visitante.

No sábado, o Tottenham eliminou o Swansea com um triunfo por 3 a 0, no País de Gales, enquanto o Manchester United passou pelo Brighton por 2 a 0, no Old Trafford, aliviando então a pressão sobre o técnico José Mourinho, que no meio de semana amargou uma eliminação em casa diante do Sevilla nas oitavas de final da Liga dos Campeões.