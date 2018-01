Copa da Itália conhece últimos classificados às oitavas; Inter encara Cagliari

Na surpresa do dia, o Cagliari superou o Sassuolo, que faz boa campanha na temporada - é o sexto colocado da Série A nacional. Fora de casa, a equipe da Sardenha, atualmente na segunda divisão, ganhou por 1 a 0 - gol de Sau, aos 36 minutos do primeiro tempo. Assim, daqui duas semanas viajará até Milão para encarar a Internazionale no estádio Guiseppe Meazza.

Também nesta quinta-feira, o Carpi avançou às oitavas de final ao derrotar o Vicenza, da segunda divisão, por 2 a 1, em casa. Os gols da equipe que faz sua estreia na elite italiana foram do brasileiro Ryder Matos, ex-Palmeiras, e do veterano atacante Borriello, em cobrança de pênalti. O próximo rival na competição será a Fiorentina, em Florença.

Os outros confrontos das oitavas de final da Copa da Itália são: Napoli x Verona, Juventus x Torino, Roma x Spezia, Sampdoria x Milan, Genoa x Alessandria e Lazio x Udinese.