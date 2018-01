Copa da Itália: Juventus na final A Juventus está na final da Copa da Itália. A vaga foi garantida nesta quarta-feira, com o empate por 1 a 1 com o Milan, no Estádio Delle Alpi, na partida de volta entre as duas equipes pela semifinal da competição. No jogo de ida, disputado no Estádio San Siro, em Milão, a Juventus surpreendeu os donos da casa, vencendo por 2 a 1. Nesta quarta-feira, o Milan jogou melhor na primeira etapa e terminou em vantagem por 1 a 0, gol do espanhol Jose Mari, aos 27 minutos. Ele marcou de cabeça, após um cruzamento de Pirlo, concluindo sem chances de defesa para o goleiro do time milanês, o uruguaio Carini. Na etapa final, a Juventus voltou mais agressiva, passou a pressionar e chegou ao empate aos 17 minutos, com um gol de Zambrotta. Após o empate da Juve, o Milan voltou a atacar, principalmente pelo lado esquerdo, com o ala brasileiro Serginho. Mas a pressão não foi suficiente para evitar a desclassificação. Até porque, já nos acréscimos dados pelo juiz da partida, Javi Moreno desperdiçou duas excelentes oportunidades. O outro finalista da Copa da Itália será conhecido nesta quinta-feira, na partida entre Brescia e Parma, no Estádio Mario Rigamonti, em Brescia. No primeiro jogo, o Parma, que não está bem no Campeonato Italiano, se valeu do fator campo para vencer por 2 a 0 e, por isso, pode perder por até um gol de diferença esta tarde.