Copa da Itália: Milan na semifinal A equipe do Milan está na semifinal da Copa da Itália, após derrotar, nesta quarta-feira, a Lazio, por 3 a 2, em Roma. O time milanês, que já havia vencido o primeiro jogo (2 a 1), aguarda o vencedor entre Atalanta e Juventus, que jogam nesta quinta-feira, para saber o próximo adversário. Brescia e Parma já estão classificados para disputar uma vaga na final. As semifinais serão dias 23 de janeiro e 6 de fevereiro. O primeiro tempo terminou empatado por um gol. José Mari abriu o placar para o Milan, aos 5 minutos de partida, enquanto Inzaghi, aos 23, anotou para os romanos. No segundo tempo, Javi Moreno marcou duas vezes, aos 7 e 9 minutos. Crespo diminuiu aos 30 minutos.