Copa da Itália: Parma está na final O Parma perdeu, nesta quinta-feira, para o Brescia, no campo do adversário, por 2 a 1, mas está na final da Copa da Itália. No primeiro jogo das semifinais, o time do brasileiro Junior vencera por 2 a 0. Com este resultado, o Parma vai enfrentar a Juventus, que despachou o Milan. O primeiro jogo da decisão será em 6 de março e o segundo, dia 11 de maio. O Parma abriu o placar, aos 4 minutos, do segundo tempo, com Bonazzoli. Giunti, aos 22, e Salgado, aos 26, marcaram para o Brescia, após a expulsão de Cannavaro, da equipe de Parma, aos 21 minutos.