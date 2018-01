Copa da Itália: Perugia bate Juventus O Perugia está classificado para as semifinais da Copa da Itália, ao derrotar, nesta quinta-feira, em seu campo, a Juventus por 2 a 0. Os gols foram marcados por Miccoli e Zé Maria, ambos na segunda etapa. No primeiro jogo, em Turim, o Perugia vencera por 2 a 1. Com este resultado, o Perugia vai enfrentar o Milan em busca de uma vaga na final. Roma e Lazio fazem a outra semifinal.