Copa da Itália: Roma e Udinese avançam A Roma passou para as semifinais da Copa da Itália. Nesta quarta-feira, perdeu para a Fiorentina por 1 a 0, fora de casa, o mesmo placar do jogo de ida. Na prorrogação, o placar permaneceu sem gols. Na cobrança de pênaltis, 7 a 6 para o clube romano. Em Udine, a Udinese goleou o Milan por 4 a 1 e também garantiu vaga. No jogo de ida, os milaneses haviam vencido por 3 a 2.