Copa da Itália tem Roma x Triestina A Roma disputa nesta terça-feira vaga para as quartas-de-final da Copa Itália na partida contra a Triestina. No primeiro confronto, o time dos brasileiros Cafu, Emerson e Aldair empatou por 1 a 1. Pelas regras da competição, se não houver vencedor, os gols marcados fora de casa serão contados em dobro. Se persistir a igualdade, a ?morte súbita? define quem seguirá na competição. A Roma tem sério desfalque para o jogo. O capitão Francesco Totti, contundido no joelho direito, não se recuperou. Nesta quarta-feira serão realizadas outras quatro partidas: Bologna x Vicenza, Juventus x Reggina, Chievo x Piacenza e Milan x Ancona. Na quinta será a vez de Perugia x Sampdoria, Empoli x Lazio e Inter x Bari.