Copa da Paz: CBF não autoriza São Paulo Para a diretoria do São Paulo, mais importante que a partida de hoje, às 18h, contra o Goiás, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, foi a posição definitiva da CBF em relação à Copa da Paz. O presidente em exercício da CBF, Nabi Abi-Chedid, revelou ontem ao JT que o clube não está autorizado a viajar para a Coréia. Nem com o time B. Com a decisão o São Paulo deixa de receber US$ 2 milhões e ainda terá de pagar US$ 250 mil de multa pela desistência do torneio que acontecerá entre os dias 15 e 22 de julho. Leia mais no Jornal da Tarde