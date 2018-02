Copa da Uefa conhece seus últimos classificados

A Copa da Uefa conheceu nesta quinta as últimas equipes classificadas para a próxima fase da competição após a disputa da quinta rodada dos grupos. Os destaques ficaram por conta do Villarreal e do Atlético, que venceram, respectivamente, o AEK e o Panathinaikos, ambos da Grécia, e garantiram as primeiras posições de seus grupos. Com um gol do atacante português Simão Sabrosa no tempo extra, o Atlético de Madri derrotou o Panathinaikos por 2 a 1 pelo grupo B da competição. Porém, mesmo com a derrota, o time grego avançou na competição. A terceira vaga da chave ficou com o Aberdeen, que goleou o Copenhague por 4 a 0. Já a primeira posição do grupo C ficou com o Villarreal, que nesta quinta bateu o AEK por 2 a 1. O brasileiro Rivaldo marcou o gol do time da Grécia, que ficou com a terceira posição. A segunda colocada da chave é a Fiorentina, que derrotou o Mladá Boleslav por 2 a 1. O grupo A teve como primeiro colocado o Everton, que hoje derrotou o AZ Alkmaar por 3 a 2. Por outro lado, a segunda posição ficou com o Nuremberg, que derrotou o Larissa por 3 a 1, enquanto o terceiro é o Zenit, que folgou hoje. No quarto grupo com jogos, o D, o Hamburgo não passou de um empate de 1 a 1 com o Basel para ficar na primeira posição da chave, enquanto o time suíço foi o segundo do grupo. O Basel abriu o placar com Ivan Ergic, mas Olic empatou para o Hamburgo. Quem ficou com a terceira posição é o Brann, que folgou nesta quarta.