Copa da Uefa define 15 vagas hoje A Copa da Uefa definirá nesta quinta-feira 15 dos 16 clubes que disputarão as oitavas-de-final em março. Só o confronto entre Austria Viena e Athletic de Bilbao está ainda no jogo de ida, adiado na semana passada em razão de fortes nevascas. Dois destaques da rodada são o duelo entre Stuttgart e Parma, na Alemanha, após o 0 a 0 na Itália, e o confronto de Lisboa, onde o Benfica recebe o CSKA de Moscou. Na ida, os russos venceram por 2 a 0 - um gol de Vágner Love. Além do Athletic de Bilbao, uma armada de quatro equipes espanholas briga por vaga. O Villarreal joga em casa com o Dínamo de Kiev, após empate por 0 a 0 na Ucrânia. O Valencia, depois de fazer 2 a 0 em casa, vai a Romênia enfrentar o Steaua de Bucareste, enquanto o Zaragoza recebe o Fenerbahce em situação confortável: venceu por 1 a 0 em Istambul. A situação mais difícil é do Sevilla, que perdeu por 1 a 0 para o Panathinaikos, na Grécia.