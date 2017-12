Copa da Uefa define campeão amanhã Valencia e Olympique de Marselha decidem nesta quarta-feira, em Gotemburgo (Suécia), o título da Copa da Uefa, a segunda competição interclubes mais importante da Europa - perde para a Liga dos Campeões, cuja final será dia 26, entre Porto e Monaco, em Gelsenkirchen (Alemanha). O time espanhol luta por seu segundo título na temporada - há 10 dias foi campeão nacional - e para acabar com o estigma de "vice" surgido por suas derrotas nas finais da Liga dos Campeões de 2000 e 2001, para Real Madrid e Bayern de Munique, respectivamente. "Estamos muito mais bem preparados do que nas finais anteriores. Temos mais experiência e nas últimas três temporadas ganhamos dois títulos espanhóis, o que nos dá mais confiança", afirmou o meio-campista Albelda. O Valencia ganhou duas vezes (em 1962 e 1963) a Copa de Feiras, que deu origem à Copa da Uefa. O Olympique nunca venceu a competição, mas em 1993 faturou a Liga dos Campeões. O técnico Rafa Benitez tem apenas uma dúvida para escalar o Valencia: Aimar ou Angulo como companheiro de Mista no ataque. Aimar teve muitos problemas de contusão no final da temporada, mas agora que se recuperou é o favorito para ficar com a vaga. No Olympique, havia um sentimento de alívio depois do rápido treino desta terça-feira no Estádio Ullevi. O artilheiro Drogba não reclamou de dor no quadril e teve sua escalação confirmada pelo técnico José Anigo. Entre a Liga dos Campeões e a Copa da Uefa - o time francês ?caiu? para a Copa da Uefa por ter ficado em terceiro lugar no seu grupo na primeira fase da Liga dos Campeões -, Drogba marcou 11 gols. A recuperação do atacante aumentou o otimismo de Anigo, que vê problemas no sistema defensivo do Valencia. "Eles são vulneráveis. Temos de tirar proveito disso para fazer gols."