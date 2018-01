Copa da Uefa define classificados amanhã Liverpool, Barcelona e Benfica são algumas das equipes tradicionais da Europa que tentam nesta quarta-feira superar a primeira fase da Copa da Uefa. O trio empatou por 1 a 1, fora de casa, nos seus duelos de ida da competição continental. Agora, precisam de vitória simples ou empate por 0 a 0 para seguir adiante. O Barcelona tem quase certo o retorno de Ronaldinho Gaúcho contra o Puchov, da Eslováquia. O brasileiro recuperou-se do estiramento que o deixou fora do jogo da seleção com a Jamaica. O Liverpool hospeda o Olimpia, da Eslovênia, e o Benfica pega o La Louviere, da Bélgica. O Parma, outro que ficou no 1 a 1 na estréia, recebe o Metalurg Donetsk, da Ucrânia. Tranqüila é a situação da Roma, que bateu o Vardar por 4 a 0 e pode perder nesta quarta-feira até por 3 gols de diferença na Macedônia. Além desses jogos, haverá mais 38 partidas nesta quarta-feira.