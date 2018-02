Copa da Uefa define semifinais amanhã A Copa da Uefa terá rodada decisiva nesta quinta-feira, quando serão definidos os quatro semifinalistas da temporada de 2002-03. O segundo torneio de clubes da Europa - só perde em importância para a Liga dos Campeões - conta ainda com representantes famosos, mas nem todos em boa situação. Os portugueses Porto e Boavista perderam os jogos de ida, o Liverpool empatou e a Lazio ganhou em casa. Mas, como em todos os casos a diferença foi pequena, há espaço para reação e surpresas. A Lazio precisa do empate para confirmar vaga e manter-se no grupo de favoritos ao título. A equipe italiana bateu o Besiktas por 1 a 0, em Roma, na semana passada, e defende a vantagem em Istambul. Os romanos não queriam viajar para a Turquia, por temer ambiente hostil por causa da guerra no Golfo, e tentaram adiar ou transferir o duelo. A União Européia de Futebol não aceitou. "Acho absurdo jogar nessas circunstâncias", lamentou Ugo Longo, presidente da Lazio, que pode ficar sem o atacante Simone Inzaghi, gripado. Enrico Chiesa e Claudio Lopez, que eram dúvida, estão confirmados. O Liverpool empatou por 1 a 1 com o Celtic, em Glasgow, e também se beneficia com empate, desde que seja por 0 a 0. Mas, como joga em casa, merece a preferência nas apostas. O time inglês é o único que veio da "repescagem" da Liga dos Campeões, depois de ficar em terceiro lugar em seu grupo na primeira fase. Os portugueses estão mais pressionados. O Porto decepcionou ao perder por 1 a 0 para o Panathinaikos, no estádio das Antas, e precisa no mínimo fazer resultado idêntico para decidir nos pênaltis. Se ganhar por um gol de diferença, a partir de 2 a 1, passa adiante por ter feito mais gols no campo adversário. O Boavista não resistiu ao Málaga, na Espanha, e também caiu por 1 a 0, mas tem a vantagem de definir seu destino em casa, na cidade do Porto.