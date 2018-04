Copa da Uefa define vagas amanhã A Copa da Uefa terá nesta quinta-feira a definição das 40 equipes que passam para a fase seguinte. Como o formato da competição mudou nesta temporada, os vencedores vão agrupar-se em oito chaves de cinco. Na próxima etapa, cada concorrente fará dois jogos em casa e dois fora. Em seguida, os três melhores de cada série seguem adiante e terão a companhia dos 8 clubes que ficarem em terceiro lugar na Liga dos Campeões. Só então, com 32 participantes, será retomado o esquema de eliminação direta, até a final. Algumas equipes tradicionais praticamente garantiram vaga, pelos resultados dos jogos de ida. O Schalke 04 goleou o Metalurgs, da Ucrânia, por 5 a 1, o Utrecht fez 4 a 0 no Djurgarden, da Suécia, e o Benfica bateu o Bystrica, da Eslováquia, por 3 a 0. Bruges, Sochaux, Lazio e Gak têm presença certa. A exceção fica por conta do duelo entre Heerenveen, da Holanda, e Maccabi Petach Tikva, de Tel-Aviv. A partida anterior, marcada para a semana passada, foi cancelada por causa de greve geral em Israel. O vencedor passa adiante. Se houver empate, será disputada a prorrogação normal.