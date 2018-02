Copa da Uefa: Espanyol vence na Rússia O Espanyol estreou com vitória, nesta quarta-feira, no Grupo B da segunda fase da Copa da Uefa. Com um gol de Tamudo, aos nove minutos do segundo tempo, o time espanhol bateu o Lokomotiv Moscou por 1 a 0, na capital russa. O outro jogo da chave, nesta quinta, será entre Maccabi Petah Tikva e Palermo, em Israel. O Brondby, da Dinamarca, completa o grupo de cinco equipes. Ao final das cinco rodadas - os times se enfrentam apenas em um turno -, os três primeiros se classificarão para a terceira fase da competição.