Copa da Uefa estréia "gol de prata" Porto e Celtic Glasgow decidem nesta quarta-feira a Copa da Uefa, um dos dois grandes torneios de clubes da Europa - o outro é a Liga dos Campeões -, e podem testar uma novidade. Se a partida programada para o estádio Olímpico de Sevilha terminar empatada no tempo normal, haverá prorrogação. O tempo extra, porém, não será definido na "morte súbita", como tem ocorrido nos últimos anos. Mesmo que saia um gol, a partida prossegue, pelo menos até o final do período. Se depois disso, um time estiver em vantagem, aí fica com a taça. O "gol de prata" entra em vigor porque os dirigentes da União Européia de Futebol cederam às pressões de clubes e de Federações. Havia protestos gerais com o "gol de ouro", aquele que interrompia a prorrogação assim que fosse marcado. Agora, se uma equipe anotar, por exemplo, aos 5 minutos do primeiro tempo suplementar, será obrigada a jogar os 10 restantes. Se, nesse tempo, o adversário empatar, haverá a segunda etapa, com procedimento semelhante. Se a igualdade persistir, os pênaltis surgem como recurso definitivo. Celtic e Porto se preparam para essa situação nova, mas prometem deixar tudo resolvido nos 90 minutos. Embora haja problemas. Os escoceses não contarão com Hartson, que fez 18 gols na temporada. O técnico Martin O?Neill, no entanto, aposta na eficiência do sueco Henrik Larsson, artilheiro do time com 28. O treinador português José Mourinho abre mão de Derlei, suspenso, mas confirma Deco, poupado no fim de semana. Os dois clubes têm troféus continentais. O Porto ganhou a Liga dos Campeões da Europa de 87 (contra o Bayern de Munique) e o Celtic faturou a de 67 (diante do Milan).