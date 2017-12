Copa da Uefa: Mais quatro classificados A Copa da Uefa já tem definidos mais quatro times para a próxima fase (que será em sistema eliminatório): Lokomotiv (RUS), Steaua Bucareste (BUL), AZ Alkmaar (HOL) e Litex Lovech (BUL). Todos se garantiram graças à rodada desta quarta-feira. O Grupo D, por sinal, é o primeiro a ter definidos os três classificados: o Middlesbrough (ING), que folgou, mais AZ Alkmaar e Litex Lovech (BUL). As posições, porém, só serão definidas após a próxima rodada. O torneio, por sinal, continua nesta quinta com jogos pelos Grupos E, F, G e H. Os resultados da rodada desta quarta-feira foram: Slavia Praga (RCH) 0 x 2 Mônaco (FRA); CSKA Sofía (BUL) 2 x 0 Viking Stavanger (NOR); Brondby (DIN) 1 x 1 Espanyol (ESP); Maccabi Petah-Tikva (ISR) 0 x 4 Lokomotiv Moscou (RUS); Sampdoria (ITA) 0 x 0 Hertha Berlim (ALE); Steaua Bucarest (ROM) 3 x 0 Halmstad (SUE); Litex Lovech (BUL) 0 x 2 AZ Alkmaar (HOL); e Grasshopper (SUI) 2 x 3 Dniepropetrovsk (UCR). A classificação dos grupos das partidas disputadas nesta quarta é: Grupo A) 1.º - Mônaco, 6 pontos (3 gols de saldo); 2.º - Hamburgo, 6 (1 gol de saldo); 3.º - Slavia Praga, 4 (saldo de gols zero); 4.º - Viking, 4 (-3 gols de saldo); e 5.º - CSKA, 3. Grupo B) 1.º - Lokomotiv, 7 pontos; 2.º - Espanyol e Palermo, 5; 4.º - Brondby, 4 pontos; e 5.º - Maccabi Petah-Tikva, zero. Grupo C) 1.º - Steaua Bucarest, 7 pontos; 2.º - Sampdoria, 5 (2 gols de saldo); 3.º - Hertha Berlim, 5 (1 gol de saldo); 4.º - Lens, 4; e 5.º - Halmstad, zero. Grupo D) 1.º - Middlesbrough, 7 pontos (4 gols de saldo); 2.º - AZ Alkmaar, 7 (3 gols de saldo); 3.º - Lovech, 6; 4.º - Dniepropetrovsk, 3; e 5.º - Grasshopper, zero.