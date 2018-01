Copa da Uefa: Monaco e Hamburgo passam Com uma vitória, em casa, por 2 a 1 sobre o CSKA Sofia, o Monaco garantiu, nesta quinta-feira, o primeiro lugar no Grupo A da Copa da Uefa e, conseqüentemente, uma vaga na terceira fase. Os gols do time francês foram de Kapo e Squillaci. No mesmo grupo, o Hamburgo ficou com o segundo lugar após bater, em casa, o Slavia Praga, também classificado, por 2 a 0. Barbarez e Mpenza marcaram. No Grupo B, o Espanyol derrotou o Maccabi Petah Tikva (Israel) por 1 a 0, em Barcelona (Espanha). Na Itália, o Palermo ganhou do Brondby (Dinamarca) por 3 a 0. Os clubes espanhol e italiano, mais o Lokomotiv Moscou (Rússia), se classificaram. Pelo Grupo C, Hertha Berlim e Steaua Bucareste (Romênia) empataram sem gols na Alemanha e conseguiram a classificação. Assim como o Lens, que bateu a Sampdoria (Itália) por 2 a 1, na França. No Grupo D, os classificados AZ Alkmaar (Holanda) e Middlesbrough (Inglaterra) venceram em casa. O time holandês derrotou o Grasshoppers (Suíça) por 1 a 0; e a equipe inglesa ganhou do Litex Lovech (Bulgária), também classificado, por 2 a 0. O sorteio para a definição dos 16 confrontos (em ida e volta) dos 32 clubes classificados acontecerá nesta sexta-feira. Os classificados, por países, são: - França: Monaco, Strasbourg, Olympique de Marselha, Lens e Lille - Alemanha: Sttugart, Hamburgo, Schalke 04 e Hertha Berlim - Itália: Palermo, Udinese e Roma - Espanha: Sevilla, Betis e Espanyol - Inglaterra: Middlesbrough e Bolton - Holanda: Heerenveen e AZ Alkmaar - Romênia: Steaua Bucareste e Rapid Bucareste - Bulgária: Litex Lovech e Levski Sofia - Rússia: Lokomotiv Moscou e Zenit St. Petersburg - Suíça: Thun e Basel - Bélgica: Brugges - Noruega: Rosenborg - Eslováquia: Artmedia Bratislava - Ucrânia: Shakhtar Donetsk - República Checa: Slavia Praga