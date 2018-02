Copa da Uefa: Roma vence na Noruega A Roma estreou com vitória, nesta quinta-feira, na segunda fase da Copa da Uefa. Mesmo jogando na Noruega, o time italiano derrotou o Tromso por 2 a 1 e assumiu a liderança do Grupo E, com três pontos. Kuffour e Cufre marcaram os gols da Roma, enquanto Arst fez o da equipe norueguesa. Na mesma chave, o Strasbourg (França) bateu o Basel por 2 a 0, na Suíça. Com um gol do centroavante Aílton (ex-Guarani), o Besiktas ficou no empate com o Bolton (Inglaterra) por 1 a 1, na Turquia. O atacante mexicano Borghetti fez o gol de empate do time inglês. O jogo valeu pelo Grupo H. Confira os resultados da primeira rodada da segunda fase da Copa da Uefa: Grupo A CSKA Sófia (Bulgária) 0 x 1 Hamburgo (Alemanha) Viking (Noruega) 1 x 0 Monaco (França) Grupo B Maccabi Petach-Tikva (Israel) 1 x 2 Palermo (Itália) Lokomotiv Moscou (Rússia) 0 x 1 Espanyol (Espanha) - quarta-feira Grupo C Steaua Bucharest (Romênia) 4 x 0 Lens (França) Halmstads (Suécia) 0 x 1 Hertha Berlim (Alemanha) Grupo D Grasshoppers (Suíça) 0 x 1 Middlesbrough (Inglaterra) Dnipro (Ucrânia) 1 x 2 AZ Alkmaar (Holanda) Grupo E Basel (Suíça) 0 x 2 Strasbourg (França) Tromso (Noruega) 1 x 2 Roma (Itália) Grupo F Dinamo Bucharest (Romênia) 0 x 0 Heerenveen (Holanda) CSKA Moscou (Rússia) 1 x 2 Olympique de Marselha (França) Grupo G Rennes (França) 0 x 2 Stuttgart (Alemanha) Shakhtar Donetsk (Ucrânia) 1 x 0 PAOK Salonica (Grécia) Grupo H Besiktas (Turquia) 1 x 1 Bolton (Inglaterra) Zenit St. Petersburg (Rússia) 2 x 1 Vitória de Guimarães (Portugal)