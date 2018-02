Copa da Uefa: Sevilla tenta ser o 1.º O Sevilla de Júlio Batista e Renato visita o Lille, nesta quarta-feira na França, em um duelo que vale a liderança do Grupo H da Copa da Uefa. O craque brasileiro, que marcou o gol do empate de 2 a 2 no jogo contra o Deportivo La Coruña no último domingo, pelo Campeonato Espanhol, é a principal arma da equipe, que busca o primeiro lugar. Com sete pontos, o Sevilla atua pelo empate. O time francês, também já classificado, precisa da vitória para terminar a fase em primeiro lugar. Quem ficar em primeiro lugar evita o confronto com as equipes que se classificaram em terceiro lugar em seus grupos na Copa dos Campeões. O Sevilla atua em duas frentes, porque no domingo disputa o clássico regional contra o Betis. No outro jogo da chave, o Alemannia Aachen enfrenta o AEK, em Atenas. Outra equipe espanhola em ação nesta quarta é o Villarreal, que enfrenta o Egaleo, da Grécia, em casa, e torce por um empate entre o Middlesbrough e o Partizan Belgrado, para terminar em primeiro lugar no Grupo E. A rodada terá ainda os seguintes jogos nesta quarta-feira: Rangers x Auxerre; GAK x Almaar; Heerenveen x Beveren; Stuttgart x Dínamo Zagreb e Lille x Sevilla.