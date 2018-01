Copa da Uefa tem jogos de ida das quartas-de-final O Bayer Leverkusen põe à prova sua boa fase nesta quinta-feira, quando recebe o Osasuna pelas quartas-de-final da Copa da Uefa. O time do zagueiro brasileiro Juan já eliminou Blackburn e Lens na competição e não perde há cinco jogos no Campeonato Alemão. ?Um empate por 0 a 0 não seria um mau resultado, mas temos de aproveitar a vantagem de jogar em casa para encaixar pelo menos um gol?, disse Michael Skibbe, técnico do Bayer Leverkusen. Do outro lado, José Angel Ziganda, treinador do Osasuna, mandou que seus jogadores não se preocupem apenas em defender. Outros três jogos acontecem nesta quinta-feira, começando a definir os semifinalistas da segunda competição mais importante para os clubes europeus - atrás apenas da Liga dos Campeões. A zebra holandesa AZ Alkmaar, que já eliminou o turco Fenerbahçe, do técnico brasileiro Zico, tenta derrubar outro favorito: o alemão Werder Bremen. Atual campeão da Copa da Uefa, o Sevilla joga em casa com o Tottenham. E o Espanyol recebe o Benfica. Os jogos de volta serão realizados no dia 12 de março.