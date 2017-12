Copa da Uefa tem rodada amanhã Vários times tradicionais da Europa voltam a campo nesta quinta-feira, para a disputa da segunda rodada da fase principal da Copa da Uefa. Roma, Liverpool, Barcelona, Benfica e Borussia Dortmund têm no torneio uma espécie de prêmio de consolação por não participar da Liga dos Campeões. A competição é eliminatória, com confrontos de ida e volta. O Barcelona está na Grécia, para enfrentar o Panionios, e concentra atenção em Ronaldinho Gaúcho. O meia-atacante brasileiro em pouco tempo se transformou na estrela da equipe e repete que pretende ?fazer história? na Catalunha, se possível mais do que Romário, Ronaldo e Rivaldo, as estrelas que o precederam. Mais delicada é a situação de Kluivert. O centroavante holandês tem sido contestado pela torcida, ameaçou ir embora e pode ter nova oportunidade. Pelo menos foi o que deu a entender o treinador Frank Rijkaard, depois de o presidente Joan Laporta elogiar o jogador. ?Bom, o presidente sempre tem razão?, afirmou o técnico do Barça. A Roma procura aproveitar a boa fase ? está em terceiro na Itália, atrás apenas de Juventus e Milan ? e recebe o Hadjuk Split, um dos times mais tradicionais da Croácia. O técnico Fabio Capello, no entanto, não terá Totti, que se queixou de dores nas costas. Também o francês Candella e o atacante Delvecchio serão poupados, porque no domingo há clássico com a Lazio. O Benfica tenta compensar tropeços no Campeonato Português com vitória sobre o Molde (Noruega). Já o Liverpool visita o Steaua, em Bucareste, e o Borussia Dortmund recebe o Sochaux.