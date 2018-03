Copa da Uefa tem rodada nesta quarta Amanhã a bola rola no Velho Continente, com as partidas de volta das quartas-de-final da Copa da Uefa. Em St. Jame?s Park, o Newcastle recebe o PSV Eindhoven, precisando apenas de um 0 a 0 para classificar-se, após empatar em um gol na Holanda. O time espera pela volta do meia Kieron Dyer, ausente no primeiro jogo. O PSV não terá o meia Arjen Robben e os zagueiros Andre Ooijer e Kevin Hofland, machucados. O Valencia, desfalcado de Pablo Aimar, encara o Bordeaux, no estádio Mestalla. O novo líder do Espanhol tem uma tarefa mais fácil, já que venceu a partida de ida por 2 a 1. Do outro lado, os girondinos apostam tudo na competição, pois estão fora da briga pelo Francês. Em Milão, a Inter tenta reverter o mau resultado da semana passada, quando perdeu para o Olympique, em Marselha, por 1 a 0. O técnico Alberto Zaccheroni prometeu à torcida um time mais ousado, mas não contará com o artilheiro Christian Vieri, contundido. Marco Materazzi também ficará de fora. No complemento da rodada, o Villareal pode, em casa, eliminar o Glasgow Celtic, depois de empatar por 1 a 1 na Escócia.