Copa da Uefa: time de Love se complica O CSKA Moscou, time russo que conta com os brasileiros Vágner Love e Daniel Carvalho, foi derrotado, nesta quinta-feira, pelo Dínamo Bucareste por 1 a 0, na Romênia, e se complicou muito na Copa da Uefa - competição na qual defende o título conquistado contra o Sporting (Portugal). No outro jogo da chave, o Levski Sófia bateu o Olympique de Marselha (França) por 1 a 0, na Bulgária. Com quatro pontos ganhos, em quatro partidas, no Grupo F, o CSKA terminou sua participação na fase de grupos e agora terá de torcer contra o próprio time romeno (também com quatro pontos, mas com saldo de gols melhor) e contra o Heerenveen (dois), da Holanda, na última rodada da chave, daqui duas semanas, para se classificar às oitavas-de-final com a terceira colocação. Nesta fase de grupos da Copa da Uefa, 40 equipes estão divididos em oito chaves com cinco clubes cada. Todos jogam contra todos apenas uma vez e, ao término das cinco rodadas, os três primeiros colocados de cada grupo passa à etapa seguinte.