Copa dará vaga à Copa do Brasil e Série C Apresentando como grande atrativo a promessa de uma vaga para a Copa do Brasil ao campeão e outra para o Campeonato Brasileiro da Série C ao vice, a Federação Paulista de Futebol divulgou nesta quarta-feira a tabela e o regulamento da Copa FPF, que vai reunir os clubes em inatividade no interior paulista. São 36 times participantes e, desta vez, não só do interior mas também envolvendo os grandes da capital. Vale lembrar que estes podem ou não utilizar jogadores da equipe principal na competição. Conhecida como Copa Interior, a disputa deste ano será denominada Copa Federação Paulista de Futebol. Antes já recebeu nome de Copa Estado de São Paulo e Copa Coca Cola. O início se dará no dia 4 de julho e término dia 28 de novembro. Fases - Serão cinco fases, com cada participante disputando no mínimo dez no máximo 22 jogos. Na 1ª fase, os clubes foram divididos em seis grupos, com seis participantes cada, seguindo um critério de regionalização. Nela, os times jogam dentro do grupo em turno e returno. Os quatro melhores classificados de cada grupo avançam à segunda fase. Com 24 clubes, novos seis grupos serão criados, com quatro times cada. Novamente os times se enfrentam em turno e returno e só os campeões de cada grupo e outros dois clubes com melhor índice técnico seguem no campeonato, totalizando oito times. A partir daí, a competição será no estilo mata-mata, com quartas-de-final, semifinal e final. Confira os Grupos: Grupo 01 - Mirassol, América, Rio Preto, Olímpia, Bandeirante e Internacional de Bebedouro. Grupo 02 - Francana, Botafogo, Comercial, Jaboticabal, Matonense e Sertãozinho. Grupo 03 - Noroeste, XV de Jaú, Rio Claro, União São João, Independente e Ponte Preta. Grupo 04 - São Paulo, União Barbarense, Rio Branco, XV de Piracicaba, Guarani e Ituano. Grupo 05 - Santos, Palmeiras B, Taubaté, Mauaense, Osasco e Juventus. Grupo 06 - Corinthians, Atlético Sorocaba, São Bento, Santo André, Portuguesa e Nacional.