Copa das Confederações: a cada 4 anos Com poucas estrelas e bombardeada pelos clubes ? que reclamam que o período de disputa coincide com as férias dos jogadores ?, começa nesta quarta-feira a sexta edição da Copa das Confederações. É a última vez que a competição será realizada no ano seguinte a uma Copa do Mundo. A partir de 2005, quando será jogada na Alemanha, a competição passará a ser disputada de quatro em quatro anos. ?A Copa das Confederações passará a servir de teste para o Mundial, como foi o caso da edição de 2001 disputada no Japão e na Coréia do Sul?, afirmou o presidente da Fifa, Joseph Blatter. ?Será importante para o país organizador do Mundial testar sua estrutura". Leia mais no Jornal da Tarde