Copa das Confederações: críticas Mais do que bom futebol e repercussão, a Copa das Confederações começa nesta quarta-feira, na França, sua busca pela afirmação. Poucas vezes uma competição oficial da Fifa foi tão questionada, tanto por jogadores como por dirigentes. Reclama-se, sobretudo, do período de disputa, logo após o encerramento da temporada européia, quando todos já estão esgotados. E acusa-se os organizadores de promoverem apenas um torneio caça-níquel, já que o aspecto técnico fica comprometido pela ausência das principais estrelas, casos dos brasileiros Ronaldo, Rivaldo e Roberto Carlos e do francês Zidane. Leia mais no Estadão