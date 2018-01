Copa das Confederações define grupos A seleção brasileira voltará a enfrentar a Turquia um ano após a vitória pelas semifinais da Copa do Mundo da Ásia. O novo confronto será em junho, pela Copa das Confederações, na França. O Brasil, que caiu no Grupo B em sorteio realizado nesta quarta-feira, em Paris, terá, também, a companhia de Estados Unidos e Camarões. No ano passado, o Brasil venceu por duas vezes a Turquia, ambas pelo Mundial: 2 a 1 na fase de classificação, com gols de Ronaldo e Rivaldo, de pênalti, e 1 a 0 na semifinal, gol de Ronaldo. A competição servirá para que o técnico Carlos Alberto Parreira treine a equipe por um bom tempo, porque terá 12 dias de duração. A estréia será contra Camarões, no dia 19 ? os dois primeiros de cada chave se classificam para as semifinais. O Grupo A terá França, Japão, Colômbia e Nova Zelândia. Os franceses terão oportunidade de se redimir, em parte, do fracasso na Copa e mostrar quais as reais condições para a Eurocopa de 2004 e para as eliminatórias do Mundial da Alemanha, em 2006. A cerimônia do sorteio ocorreu no Stade de France, palco da final da Copa de 98, em que o Brasil perdeu dos anfitriões por 3 a 0. Apesar da festa, a realização da Copa das Confederações não está sendo bem vista pelos clubes europeus que têm jogadores envovidos na competição.