Copa das Confederações: latinos em alta Os brasileiros Adriano, Kaká e Robinho, o argentino Carlos Tevez e o mexicano Rafael Márquez serão, nesta ordem, as principais estrelas da Copa das Confederações, na opinião do técnico alemão, Ottmar Hitzfeld. Considerado um dos treinadores mais vitoriosos do futebol alemão - teve sucesso no Borússia Dortmund e Bayern de Munique - Hitzfeld preparou um ranking de jogadores que considera como sendo os que vão fazer diferença no torneio. A Copa das Confederações, marcada para junho, é uma espécie de preliminar da Copa do Mundo, que será disputada em 2006 na Alemanha. Além dos cinco latinos, Hitzfeld relacionou ainda o grego Giourkas Seitaridis e o juvenil Lucas Podolski, atacante do Colônia, único jogador da 2ª Divisão a integrar a seleção alemã.