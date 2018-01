Copa das Confederações pode mudar A pressão do G-14 - entidade que reúne os 18 maiores clubes da Europa - poderá provocar uma mudança radical no calendário do futebol mundial. Por conta da pressão dos clubes, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, admite realizar a Copa da Confederações a cada quatro anos - e não mais a cada dois anos, como é atualmente. O objetivo, segundo o dirigente declarou à revista francesa France Footbal, é reduzir o número de competições e contribuir para um calendário menos desgastante. A mudança, no entanto, deve demorar um pouco. Segundo Blatter, por força de contrato, a edição de 2003 - marcada para o período de 18 e 29 de junho na França - terá de ser realizada. O mesmo acontece com a de 2005, na Alemanha. A competição será usada pela Fifa como uma espécie de ensaio para a Copa de Mundo do ano seguinte, que também será organizada pelos alemães.