Copa das Confederações: pouco interesse Os organizadores da Copa das Confederações anunciaram, nesta segunda-feira, que, a dois dias do início da competição, apenas 46% dos ingressos foram vendidos. A expectativa era que a venda atingisse 80% neste período. Para os jogos da primeira fase foram negociados 56% e para as demais, inclusive a final, apenas 25%. As partidas da seleção francesa são as que mais despertam interesse do público. Para o jogo contra a Colômbia, em Lyon, foram vendidos 88% dos bilhetes. O duelo contra o Japão, em Saint-Etienne, tem 91% do estádio garantido e 52% para o duelo contra a Nova Zelândia, em Paris.