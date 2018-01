Copa das Confederações: Ronaldinho fora O técnico Carlos Alberto Parreira não poderá contar com Ronaldinho Gaúcho na equipe que disputará a Copa das Confederações, entre 15 e 29 de junho, na Alemanha. De acordo com reportagem da revista alemã Der Spiegel, o Barcelona já acertou duas partidas amistosas no Japão em datas coincidentes com o torneio de seleções promovido pela Fifa. No entanto, para o time espanhol receber os US$ 3,8 milhões (cerca de R$ 9,7 milhões) pelos jogos, deverá ter o craque brasileiro em seu elenco. O primeiro jogo será em 12 de junho contra o Yokohama Marinos e o segundo, no dia 15, contra o Red Diamonds. Em 2004, o Barcelona também fez uma turnê asiática e em quatro jogos conquistou três vitórias. Depois daquele giro, o clube catalão conquistou 881 sócios japoneses.