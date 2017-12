Copa das Confederações sem Alemanha A seleção da Alemanha não vai participar da Copa das Confederações que será disputada em 2003 na França, segundo anúncio feito nesta quarta-feira pelo presidente da Confederação Alemã de Futebol, Gerhard Mayer-Vorfelder. O dirigente justificou a decisão dizendo que não haveria datas disponíveis no calendário da seleção no primeiro semestre do ano que vem. Vorfelder lembra que a seleção deverá jogar pelas eliminatórias da Eurocopa-2004, a ser disputada em Portugal, alguns dias antes da competição. No dia 7 de junho, enfrenta Portugal e, 4 dias depois, vai enfrentar as Ilhas Faroe. ?Teríamos apenas uma semana de preparação?, justifica. O dirigente chegou a analisar a possibilidade de usar uma seleção B na França, mas o técnico Rudi Voeller foi contra. Disse que não queria correr o risco de ver o time ?humilhado? no torneio. A Fifa deverá agora definir um substituto. A Copa das Confederações será realizada entre os dias 18 e 29 de junho 2003. Confirmaram presença as seleções da Colômbia (representante da América do Sul), Japão (Ásia), Camarões (África), França (Europa), EUA (América Central, Norte e Caribe) e a Nova Zelândia (Oceania) e o Brasil (atual campeão mundial). Alemanha havia sido convidada por ser vice-campeã na Copa da Coréia/Japão.