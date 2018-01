Copa das Confederações: semifinal na quinta As semifinais da Copa das Confederações serão disputadas na quinta-feira. Em Lyon, a Colômbia enfrenta Camarões às 13h. E em Paris, a França recebe a Turquia às 16h (ambos horários de Brasília). As duas partidas terão transmissão ao vivo da Rede Vida e da SporTV. Na seleção de Camarões, a preocupação é com o atacante Eto?o. A Federação Camaronesa de Futebol enviou um fax à Fifa e outro ao Mallorca para pedir que Eto?o, que viajou nesta terça para a Espanha para disputar a Copa do Rei, volte quinta a tempo de jogar contra os colombianos. Otimista com o bom desempenho da Colômbia na primeira fase, o técnico Francisco Maturana disse que o seu time tem condições de conquistar o título mas não aceita bravatas. ?Uma competição não se ganha com a boca, e sim partida a partida. Acredito que desse modo vamos construir essa ilusão. Afinal, vamos chegar até onde nossa capacidade permitir?, disse Maturana. Na outra semifinal, os franceses lamentam não poder enfrentar o Brasil. ?Me chocou. Pensava que iriam passar. Não é uma decepção, mas gostaria muito de ter jogado contra os pentacampeões?, disse o atacante Cissé, titular da seleção francesa. ?A França é favorita, mas nós também?, declarou Senol Gunes, técnico da Turquia.