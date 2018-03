Copa das Confederações será na Alemanha A Fifa anunciou nesta quinta-feira os detalhes da próxima Copa das Confederações, que será realizada em junho de 2005, na Alemanha. A organização do torneio servirá como teste para o país-sede do Mundial de 2006. As oito seleções participantes da Copa das Confederações irão jogar em cinco cidades, a serem escolhidas entre Hannover, Leipzig, Colônia, Nuremberg, Frankfurt e Gelsenkirchen. O torneio está programado para acontecer de 15 a 29 de junho. Alemanha, por ser sede, Brasil, atual campeão mundial, México e Tunísia, ambos são donos do título de suas confederações, são os países classificados até agora. Ainda falta definir os representantes da Europa, Ásia, América do Sul e Oceania.