Copa das Confederações tem 200 mil ingressos à venda

ZURIQUE - Restando menos de 48 horas para o encerramento da penúltima fase de venda de ingressos para a Copa das Confederações, a Fifa anunciou nesta segunda-feira que ainda há mais de 200 mil entradas à disposição do público. De acordo com o último balanço da entidade já foram vendidos 622.613 dos 826.628 ingressos colocados à disposição do público.

No balanço anterior, apresentado na terça-feira passada, a Fifa revelou que 588.178 entradas tinham sido compradas. Assim, em quase uma semana, pouco mais de 34 mil ingressos foram comprados pelos torcedores. A atual fase de venda de ingressos é realizada apenas pela internet, no site www.fifa.com/ticketing e vai se encerrar às 11 horas desta quarta-feira.

Depois disso, a última fase para adquirir os ingressos da Copa das Confederações começará no dia 1º de junho. Nesse futuro momento, os torcedores poderão adquirir as entradas através do site e também nos nas bilheterias dos seis Centros de Ingresso da Fifa em cada uma das seis cidades-sede do torneio.

"É demais ver como a torcida brasileira realmente está aproveitando a oportunidade que a Copa das Confederações representa. No entanto, ainda há alguns jogos com ingressos disponíveis, incluindo a decisão do terceiro lugar, em Salvador. Desejamos e esperamos alcançar grandes públicos em todas as 16 partidas, e acho que este torneio dará às seleções que sonham em se classificar para a Copa do Mundo do ano que vem uma amostra do que esperar da famosa torcida brasileira", disse Thierry Weil, diretor de marketing da Fifa e responsável pelos ingressos.