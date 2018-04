Copa das Confederações tem atraso na troca de ingresso O primeiro dia de troca de ingressos para a Copa das Confederações no Rio foi marcado por atrasos, filas demoradas e reclamações de torcedores. No maior centro de troca de entradas montado na cidade, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, os guichês só foram abertos 23 minutos depois do previsto. E os torcedores que seguiram a orientação da Fifa, ao fazer agendamento pela internet, saíram prejudicados.