Copa das Confederações tem quase 400 mil ingressos pedidos

ZURIQUE - A Fifa divulgou um balanço sobre a venda de ingressos da Copa das Confederações, que será realizada entre os dias 15 e 30 de junho em seis cidades brasileiras, e revelou que foram feitos quase 400 mil pedidos de entradas até esta terça-feira, quando foi encerrada uma etapa do processo. De acordo com a entidade, torcedores de 78 países, a imensa maioria deles do Brasil, fizeram pedidos de 399.525 ingressos.

A partida mais procurada durante essa etapa do processo de venda das entradas foi a de abertura, entre Brasil e Japão, em Brasília, no dia 15 de junho, com 68.912. O resultado é diferente do balanço anterior, quando o duelo entre Brasil e Itália era o mais procurado. Agora, a partida em Salvador, marcada para o dia 22, é a segunda que atraiu mais interessados, com 68.114 pedidos. Já a final, marcada para o Maracanã, em 30 de junho, teve 51.388 solicitações.

A cidade de Salvador foi a que teve mais pedidos de ingressos para a Copa das Confederações, com 93.567, seguida por Rio (88.420), Brasília (68.912), Fortaleza (68.352), Recife (51.518) e Belo Horizonte (28.756). Inicialmente, a Fifa realizou uma venda de ingressos para a Copa das Confederações restrita aos portadores do cartão de crédito Visa, patrocinadora oficial da entidade. Esta etapa foi encerrada em 30 de novembro, com a solicitação de 132.843 entradas. A fase que terminou nesta terça-feira era liberada para todos os interessados.

Agora, a venda das entradas começa uma nova etapa. A entidade explicou que serão realizados sorteios para os jogos que tiveram mais pedidos do que ingressos disponibilizados. Os solicitantes que tiverem seus pedidos aprovados, negados ou parcialmente aprovados serão avisados a qualquer momento, entre os dias 16 de janeiro e 14 de fevereiro. Se o processo de pagamento falhar, a compra será cancelada, e os ingressos serão destinados a outros torcedores.

A Copa das Confederações é uma importante etapa de preparação para a Copa do Mundo de 2014, inclusive para o Brasil, como forma de teste para o torneio. A edição deste ano terá a participação de oito seleções: o atual campeão mundial, os campeões continentais e o país-sede. Assim, Brasil, Japão, México, Itália, Espanha, Uruguai e Taiti são os participantes confirmados. Falta apenas definir o representante da África, que sairá da Copa Africana de Nações, marcada para começar no próximo sábado.