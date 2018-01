Copa das Confederações vai acabar O ex-jogador Michel Platini, membro do comitê executivo da Fifa, disse nesta quinta-feira que a Copa das Confederações não mais será disputada a partir de 2005. Segundo ele, o torneio ?não tem legitimidade, nem futuro?. O dirigente informou, no entanto, que a Fifa pretende revitalizar o Mundial de Clubes, disputado apenas uma vez, em 2000, no Brasil, e cujo campeão foi o Corinthians. Em declarações ao diário "Le Parisien", o presidente da comissão técnica da Fifa assegurou que a edição de 2005 da Copa de Confederações só será disputada "em respeito a compromissos contratuais", porém assinalou categoricamente "que (depois desta data) não voltará a ser disputada". As declarações de Platini contrariam a intenção do presidente da Fifa, Joseph Blatter, que admitiu até mudar o sistema de disputa para que o torneio continuasse. Blatter chegou a propor que a Copa fosse disputada a cada quatro anos e não mais a cada dois anos, como ocorre atualmente. Sobre a intenção de Blatter, Plantini também foi claro. ?O torneio será extinto?, disse. O ex-jogador da seleção francesa quer que a Copa das Confederações seja substituída pelo Mundial de Clubes. Candidato confesso à presidência da Fifa num futuro muito próximo, Platini acha que o Mundial de Clubes poderia voltar a ser disputado em 2005 ou 2007 e reuniria seis ou 12 clubes. ?O torneio poderia começar em agosto como uma espécie de preparação para a temporada. Ao invés de disputar cinco ou seis partidas amistosas, os clubes iniciariam a temporada com um competição interessante?, argumentou. Para ele, o Mundial seria uma extensão das Copas Intercontinentais.