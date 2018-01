Copa das Confederações vale ? 2,2 mi A seleção que conquistar o título da Copa das Confederações - entre 15 e 29 de junho na Alemanha - vai receber um prêmio de ? 2,275 milhões, segundo informou nesta terça-feira a organização do torneio. O vice-campeão ficará com ? 1,94 milhão; o terceiro colocado receberá ? 1,7 milhão e o quarto fica com ? 1,42 milhão. As seleções que ficarem pela primeira fase receberão ? 853 mil de premiação. A Federação Alemã prometeu 60 mil euros a cada jogador em caso de conquista do título.