Copa de 2006 anuncia outro patrocínio O Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2006, que será na Alemanha, apresentou nesta terça-feira mais um dos patrocinadores da competição: a companhia alemã de seguros Hamburg-Mannheimer. A empresa também fechou contrato para se responsabilizar pelo seguro de responsabilidade civil do Comitê - no valor de 140 milhões de euros - e negocia estender o seguro para outras áreas, como acidentes e estádios. A pouco menos de quatro anos para o Mundial, os alemães já tem garantidos os seis patrocinadores nacionais do evento. Cada um pagará entre 10 e 15 milhões de euros. Com dinheiro sobrando e a necessidade de fazer poucas obras nos estádios, o Comitê Organizador promete oferecer os ingressos a preços inferiores aos cobrados este ano na Copa da Coréia/Japão.