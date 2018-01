Copa de 2006 já tem seis classificados A exatamente 1 ano do começo da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, seis países já estão classificados para disputar o torneio. Além dos alemães, garantidos por serem a sede, Argentina, Japão, Arábia Saudita, Irã e Coréia do Sul conseguiram suas vagas nas Eliminatórias. A Copa do Mundo de 2006 terá seu jogo inaugural no dia 9 de junho, em Munique - a final será no dia 9 de julho, em Berlim. Além destas duas cidades, o torneio será disputado em Dortmund, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburgo, Hanover, Kaiserslautern, Colônia, Leipzig, Nuremberg e Stuttgart. Apesar da derrota para a Argentina, na noite de quarta-feira, em Buenos Aires, o Brasil está muito perto de confirmar sua vaga na Copa de 2006. Atual campeã mundial, a seleção brasileira teve que disputar as Eliminatórias, mas depende apenas de uma vitória nos três jogos que lhe restam para garantir a classificação. Outras seleções também estão perto da classificação. É o caso de Portugal, da Ucrânia, da Itália, do México e dos Estados Unidos. As Eliminatórias da Copa acabam em outubro, definindo os 32 países que disputarão o Mundial na Alemanha.