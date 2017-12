Copa de 2006 terá abertura diferente A Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, terá uma novidade. O Comitê Organizador anunciou nesta quarta-feira os detalhes da festa de gala que será realizada no estádio Olímpico de Berlim, em 7 de junho, dois dias antes do primeiro jogo do torneio, que acontecerá em Munique e terá a tradicional cerimônia de abertura. A festa de gala terá shows musicais com o cantor Peter Gabriel, a soprano Jessye Norman e o grupo de hip-hop Black Eyed Peas. E as entradas para o evento irão custar entre 120 e 800 dólares - começaram a ser vendidas nesta quarta-feira. Com um custo estimado de US$ 29 milhões, a festa de gala da Copa de 2006 também pretende reunir todos os 132 campeões mundiais da história que ainda estão vivos. Além disso, o Comitê Organizador espera contar com 7 mil voluntários apenas neste evento. A Fifa pretende que essa festa de gala se torne um evento tradicional da Copa, independente da cerimônia de abertura que sempre acontece antes dos jogos inaugurais. ?É um legado que passará para os mundiais seguintes?, afirmou o secretário-geral da entidade, Urs Linsi.