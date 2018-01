Copa de 2010: Fifa recebe seis candidaturas Seis países apresentaram nesta terça-feira, oficialmente, a candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2010, a ser realizada na África. A Fifa recebeu hoje, as candidaturas de Egito, Líbia, Marrocos, Nigéria, África do Sul e Tunísia. ?Estou muito feliz, já que esta é a primeira vez que o Mundial será realizado no continente africano??, disse o presidente da Fifa, Joseph Blatter. Os seis postulantes têm agora até o dia 30 de setembro para enviar à secretaria geral da Fifa o caderno de intenções com o projeto de organização. Em janeiro de 2004 começam as visitas de inspeção em cada um dos países. Copa de 2010 na África obedece ao rodízio de continentes implantado pela Fifa. Em 2002 o Mundial foi realizado na Ásia (Coréia do Sul e Japão). O próximo, em 2006, será na Europa (Alemanha) e o de 2014 deverá ser realizado na América do Sul, muito possivelmente no Brasil.