Copa de 2014 é 'circo' que dará 'pão ao povo', diz jornal

O principal diário financeiro da Espanha publicou nesta quinta-feira uma reportagem afirmando que a Copa do Mundo de 2014 pode gerar um grande retorno econômico ao Brasil. Em texto intitulado "Quando o pão do povo depende do circo", a Gaceta de los Negócios analisa as maneiras como o futebol pode servir de "ferramenta do desenvolvimento" para o Brasil, país de fortes desigualdades sociais. "O circo que deixa o povo abobalhado virou agora um ponto de inflexão para o despertar de um país adormecido", interpreta o jornalista L. Rivas. "A escolha (do Brasil como sede de 2014) gerou uma explosão de fé nas contas correntes das favelas, que lêem com esperança os dados de edições passadas (do campeonato) e as excelentes perspectivas que despontam (em relação a este)." De acordo com a Gaceta, a Copa da Alemanha, em 2006, gerou uma receita de cerca de 1,7 bilhão de euros. No momento, os 2 bilhões de euros previstos com arrecadação de ingressos no Brasil já equivalem a 0,36% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, afirmou o jornalista. "Para completar, os benefícios do futebol poderiam ser elevados se os anfitriões fizeram o que têm de melhor: jogar bola. Segundo um estudo do banco ABN Amro, o triunfo de uma nação no torneio provoca um estímulo na economia mundial que pode chegar a 0,7% do crescimento econômico dela." Por outro lado, diz o repórter, a derrota castiga o perdedor com uma quase literal depressão econômica. "Assim, cuidado com os 'Maracanaços'", ele recomenda, em alusão ao baque representado pela derrota brasileira para o Uruguai, no estádio do Maracanã, em 1950. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.